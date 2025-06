O cenário da eleição presidencial no Grêmio; confira nomes de pré-candidatos

Arena terá espaço para votação. Camila Hermes / Agencia RBS

Marcado para novembro, o processo eleitoral para a escolha do presidente do Grêmio para o triênio 2026 a 2028 já conta com os primeiros interessados em disputar o posto hoje ocupado por Alberto Guerra desde novembro de 2022.

De acordo com o estatuto do clube, as candidaturas só serão oficializadas após a divulgação do edital. A previsão é de que o documento seja publicado no início de novembro. Até agora, ao menos quatro nomes já anunciaram a intenção de concorrer. A tendência é de que esse número tenha acréscimos, com outros movimentos políticos indicando candidatos.

Por ordem alfabética, a lista de candidatos à presidência deste momento é composta por Denis Abrahão, empresário, 69 anos; Gladimir Chiele, 62 anos, advogado; Marcelo Marques, 45 anos, empresário; e Paulo Caleffi, 42 anos, advogado.

Como será a eleição

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para a assembleia de associados.

Poderão votar apenas os sócios maiores de 16 anos, pertencentes ao Quadro Social há mais de dois anos ininterruptos e em situação regular com o clube nos 12 meses anteriores ao pleito.

Essa votação ocorrerá10 dias após a promulgação do resultado da eleição no Conselho Deliberativo. No dia escolhido para o pleito, o clube oferecerá o modelo de voto presencial na Arena. Haverá opção de votação pela internet. O processo é iniciado e finalizado no mesmo dia, com a divulgação do resultado após a apuração.

Zero Hora mantém o espaço aberto para a divulgação de novos interessados à concorrer na eleição presidencial.

A renovação do Conselho

Antes do processo de escolha do próximo presidente e de seu Conselho de Administração, o clube também terá um pleito para renovação de 150 lugares no Conselho Deliberativo.

O edital de convocação para o processo de escolha dos novos conselheiros deve ser divulgado no dia 10 de agosto, com a inscrição das chapas permitida até o dia 20 de agosto. A eleição deve ocorrer no dia 28 de setembro, mas depende da confirmação do calendário de jogos para ser oficializada. Somente após isso é que os movimentos para a eleição presidencial terão início.

O calendário das eleições no Grêmio em 2025

Edital para eleições no Conselho Deliberativo: 10 de agosto

Eleição de 150 novos conselheiros: 28 de setembro

Edital para eleições à presidência e Conselho de Administração: início de novembro

Eleição à presidência entre conselheiros: segunda quinzena de novembro

Eleição entre associados: 10 dias após pleito no Conselho Deliberativo

