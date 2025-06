No Grêmio, suspensão de Dodi abre espaço para retorno de meia que não atua desde o início de maio

Volante recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. André Ávila / Agencia RBS

A retomada do Brasileirão ocorrerá somente em julho, após a parada do Mundial de Clubes. Porém, o Grêmio já sabe que não poderá contar com o volante Dodi, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Por outro lado, a suspensão abrirá espaço para que Cuéllar reapareça em campo.

Sem atuar desde o início de maio, quando atuou no empate com o Atlético Grau, em Lima, pela Copa Sul-Americana, o colombiano foi afastado para realizar um trabalho de reforço muscular. O diagnóstico feito internamente é de que o atleta apresentou uma defasagem física depois de cinco temporadas na Arábia Saudita.

Submetido a atividades de musculação na academia do CT Luiz Carvalho, Cuéllar voltou a participar dos treinos com bola apenas nesta semana. Ainda assim, ficou de fora até mesmo do banco de reservas na última quinta-feira (12).

A CBF ainda não divulgou datas e horários dos confrontos da 13ª rodada, mas a programação indica que o campeonato será retomado na segunda semana de julho, com o Grêmio tendo de visitar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Antes disso, enfrentará o São José, no dia 8, pela Recopa Gaúcha, na Arena.

Além de Cuéllar, o Tricolor poderá contar com o reforço de Alex Santana, contratado por empréstimo junto ao Corinthians. Também espera contar com Edenilson, Monsalve e Igor Serrote, que se recuperam de diferentes lesões.