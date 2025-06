New York Red Bulls confirma devolução de jogador do Grêmio após empréstimo

Carballo fez dois gols nos Estados Unidos New York Red Bulls / Divulgação

O Grêmio poderá ter mais um volante em breve. Felipe Carballo não será adquirido pelo New York Red Bulls. O treinador do clube confirmou a saída do uruguaio. O meio-campista tende a se reapresentar no CT Luiz Carvalho no aguardo da definição do futuro.

Nos EUA, Carballo fez 25 jogos desde o empréstimo em agosto de 2024. Foram dois gols marcados e uma assistência concedida. A opção dos norte-americanos foi por não exercer a opção de compra do atleta em 4,5 milhões de dólares, frustrando os planos gremistas.

A confirmação da devolução do jogador ao Grêmio foi realizada pelo treinador da equipe, o alemão Sandro Schwarz. Ele revelou que a despedida do atleta será neste sábado (28), às 20h30min, no horário de Brasília, diante do Minnesota United, pela liga nacional.

— Amanhã (sábado) será sua última partida por nós. Tivemos conversas muito boas nas últimas semanas, e também ontem (quinta-feira), hoje (sexta) pela manhã. Então, está tudo claro. Será a última partida dele conosco — declarou o treinador.

Agora, o Tricolor espera o volante a partir da próxima terça-feira (1º), no CT Luiz Carvalho, para ser reincorporado aos treinamentos. Ele será o décimo segundo estrangeiro do plantel, além do oitavo volante do elenco.

A tendência é de facilitação da liberação pelo contexto. Ele tem mais um ano de contrato com o clube e a ideia é de recuperar o investimento realizado em 2023 na contratação. O Nacional, do Uruguai, e o Athletico-PR, que está na Série B, manifestaram interesse recentemente, mas não formalizaram proposta até o momento.