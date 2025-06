Nathan Pescador sem gasolina? Entenda a história do vídeo com o jogador do Grêmio que viralizou

Um vídeo de Nathan Pescador, jogador do Grêmio, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (5). As imagens mostram o atleta recebendo gasolina no seu carro, um Maverick preto.

A história que viralizou nas redes é de que o veículo ficou sem gasolina e alguém aleatório o ajudou. No entanto, a narrativa é diferente e envolve José Carlos de Oliveira Lima, ou "Zé dos V8", de 35 anos.

Nathan e José Carlos, o responsável por ajudar o gremista. Reprodução / Instagram

Restauração do Maverick

Ele é dono de uma oficina que faz restauração de carros antigos, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e restaurou todo o veículo do jogador.

— Fiz o projeto para ele, que veio buscar o carro hoje. Porém, na hora de sair, ele não percebeu que havia pouco combustível e me ligou avisando que estava sem "petróleo" — disse Zé, em contato com a reportagem de Zero Hora.

Maverick preto de Nathan Pescador. Reprodução / Instagram