Modelo do negócio desagrada e trava venda de joia da base do Grêmio

Jovem de 18 anos está sem atuar desde maio do ano passado.

A venda de Jefinho para o Al-Qadisiyah ganhou um entrave . Apesar da vontade do Grêmio, que aceitou abrir tratativas com o clube saudita há cerca de uma semana, a proposta não agradou ao meia e seu estafe .

O valor ainda é mantido sob sigilo, mas a rejeição se dá pelo modelo do negócio, que envolve a compra de 50% dos direitos econômicos do jovem de 18 anos. Atualmente, o Tricolor é dono de 90%, enquanto os outros 10% pertencem ao empresário.

Contrato se encerra em dezembro

Além da necessidade de fazer caixa, o interesse da diretoria gremista em concluir a venda se dá pelo fato de que o contrato com o jogador encerra em dezembro. Ou seja, há risco de perdê-lo de graça na virada do ano, caso ele assine um pré-contrato com outro clube em julho.