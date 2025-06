"Melhorar como um todo": Grêmio entra de férias com misto de emoções e sabendo em quais pontos precisa evoluir

Mano Menezes destacou importância de ter tempo para treinar. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Vaias, aplausos, um misto de emoções. Foi assim o fim de noite dos Dias dos Namorados para o torcedor do Grêmio. Obviamente, a reação do torcedor na Arena não foi caso de amor à primeira vista com o desempenho do time. Mas a relação está se construindo.

O empate em 1 a 1 com o Corinthians na quinta-feira (12), deixa o Tricolor em 11º lugar com 16 pontos. Uma última expectativa frustrada de manifestar em campo a melhora que se desenhou nos últimos jogos. Mas esperada após a parada para o Mundial de Clubes.

Propor o jogo, mesmo contra um adversário desfalcado de seus principais jogadores, ainda é uma dificuldade. Apesar de Mano Menezes ter elogiado o rendimento demonstrado por sua equipe na noite de quinta.

— Foi um bom jogo de futebol. Já conseguimos fazer duas boas partidas por termos conseguido treinar um pouco. Jogamos em Caxias do Sul após preservar a equipe principal. Para hoje treinamos mais. A parada permitiu, embora não tivéssemos alguns jogadores com suas seleções — comentou o técnico, e seguiu:

— Mas o grupo treinou. Isso dá condição de ritmo, competição melhores. Isso faz a equipe criar algumas jogadas de qualidade. A equipe foi bem como um todo. Merecíamos ter feito o gol no final. Se saímos com esse gosto de poder sair mais, é pelo potencial de melhora que mostramos.

Ambiente ainda é tenso

As vaias, no entanto, voltaram a ser ouvidas na Arena. O ambiente tenso, na avaliação de Mano, precisará ser superado. Algo que também será abordado nos 20 dias dedicados a treinos e jogos-treinos.

— Questão da vaia é importante abordar. Não estamos aqui para dizer que o torcedor não tem o direito de fazer o que quer. Mas é importante estarmos juntos. Pavon não teve uma atuação digna de vaias. Pode ser o acúmulo de algumas coisas para trás — observou Mano Menezes, e continuou:

— Aceitamos qualquer crítica e vaia. Mas durante o jogo é importante passar o apoio para sermos fortes como sempre fomos. Que os nossos adversários estejam do outro lado do campo para voltarmos a viver dias grandiosos.

Busca por reforços se mantém na parada

Autor do gol gremista da noite, Braithwaite resumiu o que espera com o período de treinos que terá frente.

— Melhorar como um todo — disse o centroavante, na zona mista da Arena.

Os próximos 10 dias serão de férias para os jogadores. Enquanto os atletas curtem o período de descanso, a direção trabalha para incorporar dois reforços ao grupo.

A prioridade é a contratação de um volante e de um zagueiro. Adryelson, no Lyon, recebeu proposta. Caíque foi procurado, mas o Grêmio encerrou a negociação com o jogador após ouvir a pedida do Juventude.