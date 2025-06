Meia e atacante do Grêmio jogarão na base durante o Mundial de Clubes

Riquelme reforçará o sub-20 no Brasileirão e no Gauchão.

Novidades no time principal do Grêmio nesta temporada, os meias Riquelme e Gabriel Mec voltarão a atuar pela base neste período de pausa para o Mundial de Clubes .

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o ato de "descer para Eldorado" é natural, já que a dupla foi apenas cedida ao profissional e ainda faz parte da base. A intenção é poder reforçar o elenco sub-20, que disputa o Brasileirão e o Gauchão da categoria.

Riquelme, 18 anos, recebeu a primeira oportunidade com o técnico Mano Menezes no jogo contra o Sportivo Luqueño, quando deixou o banco de reservas e anotou o gol da vitória. Depois, o atleta entrou no segundo tempo das partidas contra Juventude e Corinthians.