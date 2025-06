Mano Menezes projeta aproveitamento de Alex Santana no Grêmio: "Ele é terceiro homem de meio"

Mano falou sobre planos do Grêmio para a próxima janela de transferências. Duda Fortes / Agencia RBS

Alex Santana chegou nesta quinta-feira (5) a Porto Alegre. Mas apesar do pouco tempo de casa nova, o novo meio-campista do Grêmio já tem um planejamento traçado de como será feito seu aproveitamento no clube.

Em entrevista exclusiva aos veículos do Grupo RBS, Mano Menezes explicou como pretende aproveitar o jogador no Tricolor.

Segundo o técnico, a ideia é que ele dispute uma das posições pela faixa central de campo. Uma competição por um dos postos de volante ou como camisa 10.

— (Alex Santana) Jogou como um segundo volante, às vezes. Jogou como um meia, terceiro de meio. É possível jogar no tripé com dois médios, como se diz, um volante mais central e dois médios. Ele faz bem (a função) — disse Mano, e completou:

— Eu o vi quando estive na Arábia, fomos fazer uma pré-temporada na Bulgária, em Sofia. Ele estava no Ludogorets jogando de 10. Jogou no Atlético Paranaense de 10 com o Felipão como treinador durante um período.

Planejamento de uso

Dentro do planejamento feito pela comissão técnica das funções de meio-campo, a ideia é de que Alex entre na disputa com Cristaldo e Monsalve por um lugar na equipe.

— Ele é o terceiro (jogador de meio-campo), não faz o terceiro por fora, embora acho que possa ser utilizado como um terceiro jogador por fora. Jogou sempre mais na faixa central do campo, se aproximando um pouco mais dos atacantes — explicou Mano.

No entanto, o treinador gremista alerta que sua utilização pode ser revista conforme o desempenho em campo e nos treinamentos:

— É um jogador que entra na área, faz bem, tem força e eu acho que ajuda a gente bastante. Mas não é o jogador que vai fazer quarto homem na minha visão. Antes das coisas começarem, podemos, lá na frente, chegar a uma conclusão de que ele pode (atuar mais recuado) e aí eu vou falar da mesma maneira que os dois zagueiros canhotos jogarem juntos.