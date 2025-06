Mano Menezes defende jogador do Grêmio que fez longa viagem de carro antes de se lesionar contra o Corinthians

Uruguaio foi substituído no final do primeiro tempo da partida de quinta-feira (12).

Mano Menezes saiu em defesa de Cristian Olivera . Depois de servir à seleção uruguaia nas Eliminatórias e ser tratado como dúvida para o jogo contra o Corinthians , o atacante deixou o gramado da Arena aos 41 minutos do primeiro tempo, com suspeita de lesão muscular .

A polêmica envolvendo o atleta é que ele retornou de Montevidéu a Porto Alegre viajando no próprio carro . Portanto, dirigiu por quase 10 horas , atravessando mais de 800 quilômetros de distância antes de entrar em campo na noite desta quinta-feira (12). Apesar disso, o técnico do Grêmio não vê relação entre os dois episódios .

— Não houve pedido de Kike para ficar fora de jogo nenhum, de não estar, nunca aconteceu isso. Houve um desencontro de horário mesmo para sair. Para que vocês entendam, sempre que há uma convocação, quem é responsável pelo retorno do jogador, marcação de horário de voos, é a confederação que faz a convocação. Então, nós tínhamos duas possibilidades de horário de retorno e aí é que nós nos atrapalhamos um pouquinho — explicou Mano Menezes.

Tempo para recuperação

Após o empate com o Corinthians, o elenco gremista receberá 10 dias de férias . O próximo jogo será apenas no início de julho, quando terá pela frente o São José, pela Recopa Gaúcha . Já o Brasileirão será retomado somente em um mês.

Desta forma, o clube poderá usar a parada do Mundial de Clubes para recuperar Cristian Olivera da lesão acusada na noite desta quinta.

