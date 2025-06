Mano estanca problema defensivo e avalia nova alternativa na defesa do Grêmio 

Gustavo Martins foi titular contra o Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio avalia que conseguiu estancar o principal calcanhar de aquiles da equipe no primeiro semestre: a vulnerabilidade defensiva. Afinal, nos últimos quatro jogos, o time de Mano Menezes não sofreu gols. E o nome que mais ganhou pontos com o treinador nesta sequência foi o zagueiro Gustavo Martins, 22 anos, que vem sendo improvisado na lateral direita.

Diante das lesões de João Pedro, João Lucas e Igor Serrote, ou seja, todos os laterais-direitos do plantel, Mano optou por improvisar o defensor e o resultado foi considerado positivo. Com o garoto no flanco, o time ainda não foi vazado.

Desta forma, o treinador avalia este sistema, com Gustavo Martins sendo uma espécie de terceiro zagueiro, como uma alternativa de jogo a ser considerada. Afinal, a presença do zagueiro no lado direito dá mais liberdade para o ponta-direita Cristian Olivera avançar à linha de fundo com menos preocupações defensivas.

Contra o Corinthians, no dia 12, o treinador deve manter o esquema com o garoto na lateral direita, dando suporte aos zagueiros Wagner Leonardo e Kannemann e possibilitando também que Marlon possa apoiar mais.

Dos quatro jogos em que o Grêmio não sofreu gols, Gustavo Martins atuou como lateral em três, justamente as vitórias. O atleta foi titular nos triunfos contra Juventude e Sportivo Luqueño-PAR e atuou por mais de 75 minutos na vitória sobre o Bahia, quando João Pedro sofreu lesão nos minutos iniciais da partida.