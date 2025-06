Mano elogia Grêmio em empate contra o Corinthians: "Merecia ter feito o gol no final"

Grêmio empatou em 1 a 1 com o Corinthians na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O desempenho do Grêmio no empate contra o Corinthians agradou a Mano Menezes. Para o treinador gremista, o Tricolor fez uma boa partida e merecia ter saído com a vitória na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão.

— Enfrentamos um time que tem muita posse de bola, muitos jogadores de qualidade no meio-campo, que criaram bastante dificuldade para a gente retomar a bola, principalmente na primeira parte. Foi um bom jogo. A equipe foi bem como um todo, terminou pressionando. Até merecia ter feito o gol no final — avaliou.

— Se saímos com esse gosto de poder mais, é porque o potencial de melhora é realmente bom, e nós vamos aproveitar essa parada (para o Mundial) para fazer o restante que nós entendemos que precisa ser feito — completou.

Tempo para treinar

Mano associa a evolução do Grêmio à parada para a data Fifa, no início deste mês, que rendeu mais tempo de treinamento a sua equipe. Na visão dele, o acúmulo de jogos antes da parada atrapalhou:

— A gente já consegue fazer dois bons jogos porque foi possível treinar um pouco mais. O que é fundamental para qualquer equipe. Isso vai dando uma correção de ritmo de jogo, de disputa, e vai fazendo com que a equipe consiga já criar algumas jogadas de qualidade tão necessárias para criar chances de gol.

Segundo o treinador, a torcida do Grêmio pode esperar uma evolução significativa do time para o segundo semestre, já que o calendário do futebol brasileiro para novamente por conta do Mundial de Clubes.

Dez dias de férias

O time de Mano Menezes terá férias de 10 dias a partir desta sexta (13) e volta a campo somente no dia 8 de julho, quando a Recopa Gaúcha será decidida contra o São José.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes