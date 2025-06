Mano detalha planejamento de amistosos do Grêmio durante a parada para o Mundial de Clubes

Treinador foca em manter o ritmo de competição do grupo.

O Grêmio conta os dias para chegar até a parada no calendário para a disputa do Mundial de Clubes . Além de uma intertemporada, o clube também se programa para realizar amistosos.

Em entrevista exclusiva aos veículos do Grupo RBS — na qual, entre outros assuntos, abordou o uso de Alex Santana —, Mano Menezes explicou como pretende aproveitar o período.

— Nós estamos ajustando isso ainda. Já temos toda a nossa ideia de carga, de trabalho. Temos um jogo com o São José, que é a decisão da Recopa . Vamos utilizar como um jogo preparatório para esse ritmo que queremos — explicou o técnico, e seguiu:

— Mas vamos querer fazer mais dois (amistosos). Achamos que entre preparação e treino, é ideal para a gente chegar com o ritmo de competição .

Pelas avaliações da comissão técnica, os j ogadores não perderão condicionamento com os 10 dias de férias . Porém há o entendimento de que, além da programação de treinos, será importante ter mais jogos para que os atletas voltem com ritmo de competição.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.