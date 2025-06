Lateral que pertence ao Grêmio é anunciado pelo Novorizontino 

O lateral-esquerdo Mayk foi anunciado, nesta terça-feira (10), pelo Novorizontino . O jogador ainda tem vínculo com o Grêmio, mas foi emprestado ao time paulista até julho de 2026 .

O Novorizontino disputa a Série B do Brasileirão. Atualmente, a equipe do técnico Umberto Louzer é a vice-líder da competição nacional.

Mayk chegou ao Grêmio em 2024 e disputou 16 partidas pela equipe principal . Nesta temporada, porém, foi a campo apenas duas vezes, ambas no Gauchão: contra Caxias e Brasil de Pelotas .

O lateral-esquerdo tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. Mayk já foi regularizado pelo Novorizontino no BID da CBF e fica à disposição para os próximos compromissos do time paulista.