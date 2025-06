Juventude tem pênalti anulado contra o Grêmio; entenda o motivo

Depois do árbitro de vídeo recomendar a revisão de um lance que acabou em pênalti para o Grêmio , a paulista Daiane Muniz interferiu em uma segunda decisão ainda no primeiro tempo.

Aos 32 minutos da etapa inicial, Mandaca foi derrubado por Kike Olivera dentro da área. Raphael Claus , no campo, assinalou a penalidade máxima para o Juventude.

No entanto, mais uma vez, foi chamado para rever o lance no VAR.

— O pênalti existe. A questão é se o jogador do Juventude não monta em cima do Marlon. Há indícios para isso. Eu vejo esse elemento para o VAR sugerir, mas entendo que é um lance de campo. Por isso, eu manteria a decisão do Raphael Claus. Entendo que o Marlon abdica de saltar e cai tentando cavar a falta — disse Saimon Bianchini, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, durante a transmissão ao vivo, que completou após rever o lance: