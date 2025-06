Juventude libera Caíque para realizar exames médicos no Grêmio

Caíque deverá ser anunciado pelo Tricolor nos próximos dias Fernando Alves / Assessoria / Divulgação

A longa novela Caíque está próxima do seu último capítulo. O meio-campista, de 29 anos, foi autorizado pelo Juventude para realizar exames médicos no Grêmio. Com isso, deve fazer o deslocamento para Porto Alegre nas próximas horas para finalizar o vínculo com o Tricolor.

A negociação, que se arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas, está em estágio derradeiro desde a última segunda-feira (23). Os clubes não assinaram os vínculos, mas trocam documentos.

Leia Mais Como foi a temporada de Caíque, novo reforço do Grêmio

Deslocamento

Segundo apuração de Zero Hora, o volante deve deixar Caxias do Sul entre o final da manhã e o começo da tarde com destino o CT Luiz Carvalho. No ambiente gremista, ele é aguardado para realizar os exames de praxe para verificar condições físicas.

Caso aprovado, no final de semana, o contrato de compra deverá ser assinado entre Grêmio e Juventude. A negociação envolve o pagamento de R$7 milhões e a cessão de um atleta com salários pagos para o Alviverde até o final da temporada. Caso outro jogador seja cedido, nas mesmas condições, dentro de um prazo de 90 dias, a quantia é reduzida para R$5 milhões.

Idas para o Juventude

Luan Cândido, que pertence ao Bragantino, deve ser repassado na transação. O lateral-esquerdo tende a se apresentar nos próximos dias no Alfredo Jaconi. O outro envolvido ainda está em avaliação entre as partes. Por enquanto, a tendência é de pagamento do montante de R$7 milhões de forma parcelada.