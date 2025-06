Juventude 0x2 Grêmio: confira os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Kike (D) marcou o segundo gol gremista na Serra. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Tricolor chega a 15 pontos e sobre na tabela.

Braithwaite abriu o placar aos 10 minutos de jogo. O árbitro Raphael Claus marcou o pênalti para o Grêmio por agressão do goleiro Marcão em Kannemann dentro da área. O centroavante bateu rasteiro no canto e marcou.

O jogo seguiu com domínio do Tricolor e chances claras de gol, mas quem chegou mais perto de ampliar o placar foi o Juventude, com a marcação de um pênalti aos 31 minutos. Entretanto, depois de ir ao VAR, o árbitro anulou a penalidade por impedimento no lance.

Não demorou muito e o Grêmio reafirmou sua superioridade com Cristian Olivera, aos 38. Cristaldo chutou fraco, o goleiro Marcão defendeu e o uruguaio aproveitou o rebote para fazer o segundo do Tricolor.

O próximo compromisso do Grêmio é no dia 12 de junho. O Tricolor recebe o Corinthians na Arena, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão. É a última partida antes da parada para o Mundial de Clubes.

Melhores momentos de Juventude 0 x 2 Grêmio