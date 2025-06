Jogo com Corinthians mostrou pontos que Mano precisa aprimorar para Grêmio dominar adversários

O Grêmio apenas empatou com o Corinthians, na Arena , no último jogo antes da parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa. A partida mostrou o caminho que Mano Menezes terá de percorrer na intertemporada que o clube terá.

Primeiro tempo

O primeiro tempo deixou clara a dificuldade do Grêmio para empurrar o Corinthians para seu campo. Visitante, o time paulista dominou as ações com bola ao longo dos primeiros 45 minutos. Não por acaso, o gol tricolor saiu de um contra-ataque iniciado por um lançamento rápido de Volpi para Alysson, que venceu o zagueiro Cacá e deu a assistência para Martin Braithwaite.

Muito dessa superioridade do Corinthians esteve na dificuldade do Grêmio de adiantar a marcação. O Tricolor poucas vezes pressionou com efetividade a saída de bola do Timão, que era feita pelos zagueiros Cacá e André Ramalho mais o lateral-esquerdo Angileri. Esse tem sido um problema crônico do Grêmio. Um levantamento feito pelo site Footure FC mostra que o Grêmio está entre os cinco clubes que menos desarmam no terço ofensivo no Brasileirão.