Imprensa inglesa cita interesse do Grêmio em meia dinamarquês

O Grêmio foi citado como possível destino para o meia dinamarquês Emiliano Marcondes, do Norwich City, que disputa a segunda divisão inglesa. A informação foi publicada pelo jornal Eastern Daily Press e ganhou repercussão junto ao empresário do atleta, que confirma contatos com a diretoria gremista, mas não a existência de uma negociação.

— Negociação não existe. Hoje (terça-feira) saiu na mídia inglesa que o Grêmio estaria interessado na aquisição do Emiliano e o presidente do Norwich me ligou. Falei do jogador para o Grêmio. É um excelente jogador e não acho nada estranho o Grêmio se interessar nele, mas até agora não tem negociação — declarou o empresário Antoni Alexandrakis em entrevista à Zero Hora.

O agente tem trânsito junto à diretoria gremista e também trabalha com o atacante Niclas Eliasson, do AEK Atenas, da Grécia, que abriu tratativas para defender o Tricolor no final do ano passado.

— Eu tenho uma relação com o Grêmio porque sou amigo do Baidek (ex-zagueiro e empresário) e sempre que estou no Sul, vou ao Grêmio. Estive há pouco com o presidente (Alberto Guerra) e com o Luis Vagner (Vivian, executivo de futebol do Grêmio) e apresentei o Emiliano a eles — explica.

Apesar de ter nascido na Dinamarca, Marcondes é filho de mãe brasileira e tem dupla nacionalidade, o que lhe possibilitaria atuar no Brasil sem contar como estrangeiro. Atualmente, o elenco gremista tem 11 jogadores nascidos no Exterior e tenta se adaptar ao limite de nove, imposto pela CBF para campeonatos nacionais.

— O nome do Emiliano já foi citado no Brasil algumas vezes. Inclusive, há uns quatro anos, o Palmeiras esteve interessado, mas ele não quis sair da Inglaterra. Fui contatado também por empresários que representavam o Corinthians, mas ele não estava interessado em voltar ao Brasil. Agora ele tem interesse em voltar. Não existem negociações fáceis, mas ele tem um ano de contrato no Norwich ainda. Se fosse dentro da Inglaterra, acho que seria difícil vendê-lo — conta Alexandrakis.

Revelado pelo Nordsjaelland, o meia passou também pelo Midtjylland no país natal, além do Hibernian, na Escócia, além de Portsmouth e Brentford, da Inglaterra, antes de chegar ao atual clube.

— O Emiliano é um meio-campo avançado, que joga também de falso 9. É um jogador muito criativo que, nos últimos sete anos, jogou na Inglaterra. Passou por todas seleções de base da Dinamarca também. É um jogador muito inteligente, criativo. O acerto de chutes dele é muito alto. É um jogador que gostaria de jogar no Brasil — conclui o agente.