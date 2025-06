Gustavo Martins e Ronald são as alternativas para a direita

Com os desfalques de João Pedro, João Lucas e Igor Serrote, a lateral direita do Grêmio é uma grande dor de cabeça para Mano Menezes.

As opções de improviso, Gustavo Martins e Ronald , oferecem características diferentes, e a escolha ideal dependerá da estratégia de jogo do Grêmio contra o Corinthians, nesta quinta (12), na Arena.

Zagueiro na lateral?

Gustavo Martins é um zagueiro de origem e foi o titular da lateral contra Sportivo Luqueño e Juventude, as últimas duas partidas da equipe gremista.

Nas partidas recentes, deu conta do recado defensivamente. Quase marcou gols de cabeça, mostrando que também pode ser uma arma ofensiva pelo alto.

— A última amostragem do Grêmio contra o Juventude foi da melhor atuação sob o comando de Mano Menezes. Por isso penso que o time deve ser repetido, ainda que a característica da partida seja diferente — destaca Munari

Gustavo Martins no Brasileirão

Volante na lateral?

Se a prioridade for uma lateral com um mais de saída de bola e participação na construção, Ronald seria a alternativa.

— A mecânica ofensiva pode mudar um pouco. Volante de origem, ele pode se posicionar mais adiantado quando o Grêmio atacar se alinhando ao Dodi e soltando mais o Villasanti para pisar na área. Nos dois casos, a amplitude pela direita fica com o garoto Alysson — destacou Munari.

Ronald no Brasileirão

