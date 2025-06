Grupo RBS fará série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio; veja datas

Gestão da Arena é um dos pontos que serão debatidos. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma série de entrevistas com pré-candidatos dará a largada do Grupo RBS na cobertura sobre as eleições para presidente do Grêmio. Entre esta segunda-feira (30) e o dia 7 de julho serão ouvidos os cinco gremistas que, até o momento, se apresentaram para tentar comandar o clube no triênio 2026-2028.

As entrevistas serão realizadas dentro do programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração será de 90 minutos. Os candidatos Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Dênis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas de comunicadores do Grupo RBS, cada um em um dia diferente.

Eles serão questionados sobre grandes temas que envolvem a vida do Grêmio, como Arena, Estádio Olímpico, Conselho de Administração, apoiadores da campanha, departamento de futebol, SAF, finanças, futebol feminino, categorias de base e eleição para renovação do Conselho Deliberativo.

Confira o calendário de entrevistas:

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques

Como funciona o processo eleitoral do Gremio

O processo eleitoral gremista ainda não tem datas definidas. A primeira etapa será a definição da eleição de 150 cadeiras no Conselho Deliberativo.

A tendência é de que o documento seja divulgado no dia 10 de agosto, com a inscrição das chapas permitida até o dia 20 de agosto. A eleição deve ocorrer no dia 28 de setembro, mas depende da confirmação do calendário de jogos para ser oficializada.

Os conselheiros eleitos já participam do pleito do novo Conselho de Gestão. A publicação de edital para a eleição presidencial deve ser publicado no início de novembro. As chapas serão inscritas em um prazo de cinco dias.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para a assembleia de associados.

Paulo Caleffi

O advogado Paulo Caleffi, 42 anos, foi vice de futebol do Grêmio entre novembro de 2022 e junho de 2023, no primeiro ano da gestão de Alberto Guerra.

Sérgio Canozzi

Empresário do ramo de infraestrutura, Sérgio Canozzi, 72 anos, tem longa história no Grêmio. Fez parte da gestão do presidente Hélio Dourado de 1975 a 1981 e coordenou a campanha de Fábio Koff, em 1981.

Gladimir Chiele

Advogado, Gladimir Chiele, 62 anos, é especialista em Direito Administrativo e trabalha junto à gestão de cerca de 350 municípios gaúchos. Fez parte das discussões do contrato da construção da Arena.

Dênis Abrahão

Dirigente com diversas passagens pelo departamento de futebol do Grêmio, o administrador Dênis Abrahão, 69 anos, vive os bastidores do clube há mais de 30 anos. Sua última passagem foi entre 2021 e 2022.

Marcelo Marques