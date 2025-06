Grêmio x Corinthians: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de vitória contra o Juventude, fora de casa, na última rodada. Já o time paulista empatou com o Vitória, em São Paulo.

Escalações para Grêmio x Corinthians

Grêmio: Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Héctor Hernández, Martínez e Maycon; Ángel Romero e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem para Grêmio x Corinthians

Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir a Grêmio x Corinthians

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Corinthians

Grêmio

O técnico Mano Menezes tem algumas dúvidas em relação ao time que entrará em campo na Arena na quinta. A equipe tem jogadores que ainda estão se recuperando de lesão.

Quem tem a maior chance de ficar à disposição é o centroavante Braithwaite, após recuperação de entorse no tornozelo direito.

Além de aguardar pelo retorno pleno dos lesionados, a comissão técnica espera pela rodada das Eliminatórias para saber o grau de desgaste dos atletas convocados: Villasanti, Cristian Olivera e Aravena.

Corinthians

O time paulista ocupa a 11ª colocação no Brasileirão, com 15 pontos, a mesma pontuação do Grêmio. O técnico Dorival Júnior tem algumas dúvidas na equipe, principalmente pelos oito jogadores que estão cedidos às suas seleções na Data Fifa. Yuri Alberto, lesionado, será desfalque do Timão.

Ingressos para Grêmio x Corinthians

O Grêmio anunciou promoção de ingressos para o jogo contra o Corinthians.

Torcedores que comprarem um ingresso com valor inteiro para o setor Gramado Leste terão direito a outro ingresso para um acompanhante. As vendas já estão abertas para sócios no site arenapoa.com.br.

O Grêmio também divulgou uma ação para recompensar torcedores que, na visão do clube, foram lesados na partida contra o Juventude, em Caxias do Sul. Quem comprou o ingresso cheio (por R$ 180 ou R$ 200) ganha uma entrada para o jogo com o Corinthians.

A Arena já exige o reconhecimento facial para liberar o acesso em todos os setores do estádio. A realização do cadastro da facial pode ser feito no site torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Grêmio faz promoção de ingressos para Grêmio x Corinthians. Divulgação / Grêmio