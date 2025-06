Grêmio vence o Juventude fora de casa e se afasta do Z-4 do Brasileirão

O Grêmio, enfim, deu o passo à frente prometido. A vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, neste domingo no Alfredo Jaconi, foi construída com bom rendimento e sem os sustos da sequência atual de três vitórias consecutivas. Uma evolução significativa em relação ao que o time vinha produzindo.

Braithwaite, de pênalti, e Cristian Olivera marcaram os gols da partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Com 15 pontos, o Tricolor está na 12ª posição, três pontos abaixo do G-6 e cinco acima do Z-4.

Pênalti e vantagem no primeiro tempo

Após o descanso contra o Sportivo Luqueño, os titulares do Grêmio voltaram para enfrentar o Juventude. A única surpresa da escalação foi a utilização de Alysson Edward pelo lado direito de ataque, com Gustavo Martins novamente aproveitado como lateral-direito.

A semana de treinos parece ter alcançado o objetivo desejado por Mano Menezes. O time mostrou bom rendimento na metade inicial da partida, marcando com atenção e buscando o ataque com qualidade. As combinações pelos lados dos campos, inclusive, foram exploradas com muito sucesso contra a marcação da equipe da Serra.

A primeira demonstração desse plano saiu pelo lado esquerdo. Marlon e Braithwaite tabelaram e o lateral cruzou para Alysson. Caique desviou a finalização e evitou o gol do Grêmio. Só que o placar acabou aberto pelo Grêmio como resultado de um pênalti bizarro. Após interceptar um cruzamento, e com as bola nas mãos, Marcão acertou o braço no rosto de Kannemann. Pênalti marcado por Raphael Claus, após revisão no VAR. Braithwaite cobrou no cantinho direito de Marcão e abriu o placar aos 12 minutos.

Os escanteios seguiram rendendo frutos ao Grêmio. Kannemann acertou a trave após completar cruzamento de Cristaldo. No cruzamento seguinte, Gustavo Martins exigiu boa defesa de Marcão. Melhor em campo, o Tricolor seguiu perigoso no ataque. Braithwaite desarmou Rodrigo Sam e tocou para Cristaldo. Marcão fez a defesa no chute do argentino, aos 24.

Já irritados, os torcedores do Juventude aumentaram a bronca no estádio. Um pênalti foi marcado em Mandaca, aos 32 minutos. Após alguns minutos de reclamação em campo, o lance foi anulado por impedimento. A reação do público foi aplaudir ironicamente a decisão de Raphael Claus.

E, para aumentar a frustração dos donos da casa, o Grêmio ampliou. Cristian Olivera, na saída da bola após a anulação do pênalti, fez o segundo gol da partida. Alysson tocou para Villasanti, que tentou o chute. Cristaldo também tentou, mas foi o uruguaio que acabou finalizando para o gol aos 37 minutos. Vantagem construída e mantida até o apito final do primeiro tempo.

Grêmio administra na etapa final

A despedida do sol do gramado derrubou a temperatura no Jaconi. Mas a disputa começou quente no segundo tempo. Braithwaite levou uma pancada de Marcos Paulo nos minutos iniciais e levou cartão amarelo. O centroavante tentou seguir em campo, mas precisou sair. André Henrique foi para o jogo.

Ênio, que entrou na volta do intervalo, passou a fazer boas combinações com Batalla e Nenê para dar esperanças ao torcedor do Juventude. Aos 14 minutos, o Grêmio perdeu a chance de resolver o confronto. Alysson disparou pela ponta direita e cruzou para Cristaldo. Marcão salvou com a ponta dos dedos a finalização do camisa 10 gremista.

Destaque da tarde, Alysson pediu para sair após arrisar um chute perigoso da intermediária. Aravena entrou no lugar do jovem atacante. O chileno deu bom cruzamento para André Henrique, aos 26 minutos, perder uma oportunidade na pequena área.

A primeira defesa da tarde de Volpi aconteceu apenas aos 34 minutos. Ênio arriscou da entrada da área e o goleiro do Grêmio se esticou todo para espalmar a finalização do atacante da equipe de Caxias do Sul.

Mano colocou mais dois jogadores para fechar a partida no Jaconi. Ronald e Riquelme entraram nos lugares de Cristaldo e Cristian Oliveira. O Grêmio tentava ampliar o placar em contra-ataques, mas sem dar espaços ao Juventude.

Com mais três pontos na tabela, e um resultado conquistado com bom rendimento, o Tricolor terá os 10 dias sem jogos pel Data Fifa para seguir avançando na sua recuperação em 2025. Pelo que construiu na Serra Gaúcha, Mano Menezes parece ter encontrado esse caminho.

Brasileirão

11ª rodada — 1º/6/2025

Juventude (0)

Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto, 18'/2ºT) , Mandaca (Gilberto, 29'/2ºT) e Nenê (Jean Carlos, 18'/2ºT); Batalla, Giovanny (Ênio, INT) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 29'/2ºT)

Técnico: Claudio Tencati

Grêmio (2)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Alysson (Aravena, 18'/2ºT), Cristaldo (Ronald, 35'/2ºT) e Cristian Olivera (Riquelme, 35'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, 9'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Braithwaite, aos 12min, e Cristian Oliveira aos 37 minutos do 1º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Marcos Paulo, Alan Ruschel (J); Wagner Leonardo (G)

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Manis e Evandro Lima. VAR: Daiane Muniz (quarteto de SP)

PÚBLICO: 9.098

RENDA: R$ 165.863,00

LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Próximo jogo

Quinta-feira, 12/6 — 20h

Grêmio x Corinthians