Grêmio tem média de um gol por jogo e tem aproveitamento de chances como principal problema 

Braithwaite marcou quatro vezes no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Atacar é preciso, marcar gols também. É o caso do Grêmio no Brasileirão. Apesar de estar na metade de baixo da tabela quando o assunto trata sobre a quantidade de bolas na rede, o time de Mano Menezes e, por alguns jogos também de Gustavo Quinteros, está entre os que criam as chances mais claras para marcar na competição.

Em números brutos, a equipe gremista não empolga ofensivamente. São 12 gols marcados em 12 partidas no Brasileirão. Seis times (Sport, Juventude, Vitória, São Paulo, Santos e Fortaleza) marcaram menos vezes. O Flamengo, dono do melhor ataque da competição, foi às redes 24 vezes, o dobro do Grêmio.

Na análise numérica, Mano e seu elenco estão um pouco abaixo do que seria a média do torneio. Até aqui foram marcados 260 gols. Se os gols fossem uma cota igualitária, cada equipe teria ido às redes 13 vezes.

Volume ofensivo

O volume de criação está entre os principais do Brasileirão. Dados da plataforma WyScout apontam que o Grêmio ocupa a quinta colocação no quesito, tendo criado chance para marcar 16,6 gols. Cruzeiro, Mirassol, Atlético-MG e Flamengo são os clubes com um número maior de gols esperados. A média do campeonato está em 14,6. Os cariocas, por exemplo, apresentaram chances para marcar 19,6 gols e anotaram 24. Isso mostra que o Rubro-negro vence os goleiros adversários em situações menos propícias para colocar a bola na rede.

Dois jogos ajudam a levantar o índice gremista. Na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, o time produziu o suficiente para marcar quatro gols, maior patamar gremista no Brasileiro.

Na última partida antes da pausa para o Mundial, o 1 a 1 com o Corinthians, teve o Grêmio com volume para marcar dois gols. Por tanto, nas outras 10 partidas, foram nove gols marcados com uma criação para marcar 12,6 gols.

O time passou em branco em apenas duas partidas, nas derrotas para Ceará e Flamengo, ambas ainda sob o comando de Quinteros. Os jogos contra Juventude e o Atlético-MG foram os únicos em que a torcida gremista comemorou mais de uma vez — em ambos marcou duas vezes.

O time apresentou boa diversidade na maneira como marcou seus gols. Quatro deles foram marcados em jogadas construídas. Também foi às redes em cobranças de escanteio, contra-ataques, pênaltis, chutes de fora da área, roubada de bola no campo de ataque e cruzamento.

Gols do Grêmio no Brasileirão