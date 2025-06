Grêmio sonda zagueiro gaúcho que atua na Arábia Saudita

Natural de Bento Gonçalves, jogador atuava como volante e foi recuado para a zaga no Nantes, da França. Divulgação / Al-Taawoun FC

Em busca de um zagueiro para reforçar o elenco, o Grêmio realizou uma sondagem pelo gaúcho Andrei Girotto, que defende o Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Porém, o interesse no jogador de 33 anos não evoluiu para uma negociação.

Conforme apurou Zero Hora, ao entrar em contato com o estafe do atleta, a diretoria gremista foi comunicada que ele permanecerá no Oriente Médio. Apesar do vínculo atual encerrar no fim de junho, o defensor atingiu uma cláusula por meta de jogos, que renovou automaticamente o contrato por mais um ano.

O jogador se encaixa no perfil buscado pelo Tricolor de um zagueiro experiente e destro, que atue preferencialmente pelo lado direito. Atualmente, além de Adryelson, do Lyon, há uma conversa em curso com outro defensor com estas características.

Quem é?

Natural de Bento Gonçalves, Andrei Girotto se profissionalizou como volante pelo Metropolitano, de Santa Catarina.

No Brasil, ainda passou por Hercílio Luz, América-MG, Tombense, Chapecoense e Palmeiras — onde foi campeão da Copa do Brasil de 2015.

No Exterior, passou pelo Kyoto Sanga, do Japão, até chegar ao Nantes, da França, onde permaneceu por seis temporadas e foi recuado para a função de zagueiro. Girotto atua no clube saudita desde 2023.