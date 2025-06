Grêmio sonda Romarinho, atacante ex-Corinthians

Romarinho, 34 anos, está no radar do Grêmio. Neom SC / Reprodução

O Grêmio segue buscando reforços no mercado. Um velho conhecido de Mano Menezes foi sondado: Romarinho, atacante ídolo do Corinthians, que deverá ficar livre no mercado em alguns dias. Outros clubes demonstraram interesse na contratação.

Segundo informações da reportagem, o departamento de futebol do Grêmio fez um consulta ao estafe para saber as condições para uma eventual investida. O atleta, campeão da Libertadores pelo Corinthians, em 2012, está em final de contrato com o Al-Rayyan do Catar. Na última temporada, vestiu a camisa do Neom SC da Arábia Saudita. Foram 10 gols em 11 partidas.

"Tem lenha para queimar"

A sondagem foi confirmada pelo estafe do atleta de 34 anos para Zero Hora:

— O desejo do Romarinho e da família, hoje, é de retornar ao Brasil após dez anos fora. Ele fez história lá e quer continuar sua história no seu país, pois tem muita lenha para queimar ainda. Sempre em alto nível, sempre jogando e com uma qualidade acima da média em todos esses anos. Romarinho está livre, já fomos procurados por alguns clubes do Brasil e, sim, o Grêmio é um deles. Assim como conversamos com o Santos, que já saiu em alguns veículos de imprensa. Temos outros dois de Série A, além de clubes do Catar e dos Emirados Árabes. Mas a prioridade é de retornar ao Brasil — disse Leonardo Oliveira, agente de Romarinho, para Zero Hora.

Direção do Grêmio nega

Procurado pela reportagem, o Grêmio descarta a contratação. O clube pondera o custo, a idade, tempo de vínculo e condicionamento físico. Há receio em virtude da readaptação ao futebol brasileiro de Cuéllar, principal reforço, que enfrenta problemas físicos no Tricolor.

O clube, nas conversas iniciais, teria acenado com um vínculo de seis meses. Romarinho deseja um contrato até o final de 2026.

Outros interessados

Os outros interessados no Brasil no atleta seriam o Santos, um clube de Minas Gerais e outro do Nordeste. O atacante, que completa 35 anos em dezembro, foi comandado por Mano Menezes no Corinthians, em 2014.