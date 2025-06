Grêmio sonda lateral-esquerdo do CSA

O CSA confirma que foi procurado pelo Grêmio pelo lateral-esquerdo Enzo . A sondagem aconteceu entre os clubes para verificar as condições do atleta. Não há negociação, mas o Tricolor se movimenta para a provável saída de Luan Cândido, que deve ser liberado para o Juventude .

Os alagoanos emitiram uma nota confirmando a sondagem e negando proposta pelo jogador de 22 anos. Ele participou e concedeu assistência para gol na eliminação gremista na Copa do Brasil. Revelado pelo XV de Piracicaba, Santo André e Mirassol. Ele está no Nordeste desde a temporada passada.

O Grêmio fez a sondagem para ter informações do atleta já se precavendo a um movimento de mercado. Luan Cândido, terceira alternativa da posição, deve ser envolvido numa troca por Caíque. Atualmente, Marlon e Lucas Esteves são as peças do setor. Por enquanto, não há negociação para contratação do jovem.