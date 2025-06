Grêmio recebe sondagens por atacante e considera saída por excesso de estrangeiros

Uruguaio perdeu espaço na hierarquia dos atacantes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio trabalha com a possibilidade da saída de Arezo nesta janela de transferências. O clube já tem recebido algumas sondagens e considera liberá-lo no segundo semestre.

No último domingo (15), o jornalista italiano Nicolà Schira informou que o Hellas Verona estaria interessado em contratar o uruguaio por empréstimo, com opção de compra. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a ideia da diretoria é receber dinheiro de forma imediata em eventual transferência.

Além de precisar fazer caixa para atingir a meta de vendas da temporada, o Tricolor também entende que precisa reduzir o número de estrangeiros do elenco. Atualmente, são 11 jogadores nascidos fora do Brasil: além de Arezo, o zagueiro Kannemann, os volantes Villasanti e Cuellar, os meias Cristaldo e Monsalve, e os atacantes Cristian Olivera, Pavon, Amuzu, Aravena e Braithwaite.

As chegadas de Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari mudaram a perspectiva em relação ao aproveitamento dos "gringos". No início do ano, por orientação de Gustavo Quinteros, a diretoria não se prendia à limitação de nove atletas estrangeiros por rodada, estabelecida pela CBF.

A situação implicou em perda de espaço do uruguaio na hierarquia dos atacantes, a ponto de André Henrique ter sido acionado como alternativa de banco contra o Juventude e Corinthians, nas duas últimas partidas do Brasileirão.

Arezo foi comprado pelo Grêmio em julho do ano passado junto ao Granada, da Espanha, por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões pela cotação da época). Desde então, participou de 35 jogos, tendo marcado apenas seis gols — todos neste ano. Aos 22 anos de idade, tem contrato em vigor até dezembro de 2028.