Grêmio recebe proposta por Arezo, e condiciona liberação à chegada de novo centroavante

O Grêmio tem em mãos uma proposta por Matías Arezo . Porém, o Tricolor condiciona uma eventual saída do uruguaio à chegada de um novo centroavante . As conversas iniciaram há cerca de um mês e podem evoluir nos próximos dias.

Na reserva de Braithwaite, o atleta de 22 anos já se reuniu com a diretoria gremista e o técnico Mano Menezes, pedindo para ser liberado. O objetivo é ganhar mais oportunidades, visando à seleção uruguaia e a Copa do Mundo de 2026.

Arezo foi comprado pelo Grêmio no ano passado por 3 milhões de euros. A intenção do jovem era ganhar rodagem, já que também não vinha sendo utilizado pelo Granada, da Espanha.

Como tem contrato com o Tricolor até 2028, o atacante poderia retornar ao clube no futuro. Entretanto, dependerá da vontade do clube em liberá-lo ou do desembarque de um novo camisa 9 na Arena.