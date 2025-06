Grêmio descarta nova investida por Adryelson mesmo com rebaixamento do Lyon

Clube francês recusou oferta gremista pelo defensor. Vitor Silva / Botafogo

O Grêmio não irá fazer uma nova investida por Adryelson. Mesmo com o rebaixamento do Lyon, da França, e a possível necessidade de efetuar uma venda para receber dinheiro, a diretoria tricolor deu por encerrada a negociação pelo zagueiro e mira outro alvo no mercado.

Na semana passada, o clube francês foi punido pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) por conta de desequilíbrio financeiro e teve decretada a queda para a Segunda Divisão. O empresário americano John Textor, dono da Eagle Football e que administra a equipe, prometeu recorrer da decisão.

Antes do incidente, conforme apurou Zero Hora, o Tricolor havia apresentado uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 28,9 milhões) pelo atleta de 27 anos, mas a pedida dos franceses era de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões).

Campeão do Brasileirão e da Libertadores do ano passado com o Botafogo, o defensor não foi aproveitado pelo Lyon e nem pelo Anderlecht, da Bélgica, a quem foi emprestado até o fim de junho. Neste cenário, surgiram os interesses de Grêmio e Santos, no Brasil, mais Olympiacos, da Grécia, e Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Com este nome riscado da planilha, a diretoria gremista mantém a busca por um jogador que atenda a estes pré-requisitos: destro, que atue preferencialmente pelo lado direito e seja experiente.