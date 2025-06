Grêmio monitora a situação do CT Luiz Carvalho após chuva no RS e elevação do Guaíba 

CT Luiz Carvalho fica próximo ao Guaíba. Jefferson Botega / Agencia RBS

A três dias da reapresentação do elenco para o início da intertemporada, o Grêmio monitora a situação do CT Luiz Carvalho. O local fica próximo do Rio Guaíba e, no ano passado, foi fortemente atingido pela enchente.

Segundo os funcionários do clube, o CT gremista não apresentava pontos de alagamento na manhã desta sexta-feira (20). Apenas a Rua João Moreira Maciel, paralela à BR-290, apresentou pontos alagados nos últimos dias, mas sem prejuízos para a chegada e saída de veículos do CT Luiz Carvalho.

A informação da reportagem de GZH é de que o Guaíba deve apresentar uma elevação no sábado (21), mas sem ultrapassar a cota de inundação. Os funcionários do Grêmio seguirão monitorando a situação.

Reapresentação tricolor

A reapresentação do elenco gremista está marcada para segunda-feira (23). Os jogadores terão mais duas semanas de atividades no CT antes da retomada do Brasileirão.