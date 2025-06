Grêmio marca jogo-treino contra o Aimoré

Atividade será realizada no CT Luiz Carvalho na quarta-feira (2). Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio está definindo os últimos detalhes para a disputa de um jogo-treino contra o Aimoré. A atividade será realizada no CT Luiz Carvalho, na próxima quarta-feira (2), em horário a ser definido. A pedido do Tricolor, o duelo ocorrerá no turno da tarde.

O enfrentamento foi um pedido do técnico Mano Menezes para ensaiar a equipe durante período em que o Brasileirão está paralisado por conta da disputa do Mundial de Clubes.

A data também foi escolhida para uma semana em que o time de São Leopoldo não terá compromissos pela Divisão de Acesso.

Líder da Segunda Divisão gaúcha após oito rodadas, a equipe comandada por Paulo Henrique Marques visitará o Bagé nesta sexta-feira (27) e só voltará a atuar no outro domingo (6), quando receberá o Inter-SM.

O Tricolor volta a campo oficilamente no dia 8 de julho, quando decidirá o título da Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena. No dia 13, enfrentará o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela retomada do Brasileirão.