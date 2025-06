Grêmio implementa novo Código de Ética e Conduta para adotar melhores práticas de governança no clube

A intenção é estabelecer os princípios e valores norteadores do clube, além de sistematizar e implementar processos de conduta . O documento aborda temas como conflitos de interesse, conduta no ambiente de trabalho, uso responsável de recursos e proteção de informações confidenciais, entre outros assuntos.

O Conselho de Administração acredita que a iniciativa coloca o Grêmio entre as instituições esportivas mais alinhadas às legislações atuais e aos padrões globais de compliance .

O Código de Ética anterior estava em vigor desde 2015. Durante os 10 anos de vigência, novas legislações que tocam a vida do clube foram implementadas. Entre elas estão a Lei Anticorrupção e a Lei Antilavagem de dinheiro. Foram realizadas mudanças estruturais internas para a criação de mecanismos anticorrupção.

— São notadas mudanças no setor corporativo e estão sendo incorporadas ao Grêmio. Assim, o Grêmio equipara-se a uma empresa — ressalta Luciano Feldens, vice-presidente e um dos idealizadores do Programa de Integridade.

Internamente, o Código é visto como um movimento estratégico para fortalecer a transparência das medidas ligadas ao clube e alinhá-lo às melhores práticas de governança. No Brasil, há ações semelhantes em São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG. Além dos clubes, a composição teve como base documentos similares elaborados por empresas privadas e pelo setor público.

— Este documento reflete nosso compromisso em fortalecer a ética como uma política institucional do clube. Ele se apoia em estruturas de governança modernas e se alinha aos preceitos jurídicos contemporâneos , um passo decisivo para consolidar a confiança da sociedade em nossa instituição — avalia o presidente Alberto Guerra.

As diretrizes norteadoras

O programa se baseia em um tripé de procedimentos de promoção de integridade . Foram criados mecanismos para a prevenção de más práticas. Em caso de ocorrência, parte-se para a detecção do que, de fato, aconteceu e de quem a praticou. Por fim, comprovado o ilícito, há a responsabilização .

A partir desta sexta-feira estarão disponíveis canais para que sejam feitos relatos de possíveis ações violadoras do Código de Ética. Os casos serão inicialmente analisados por uma empresa externa especialista no setor de tratamento e processamento confidencial de informações, respeitando a lei geral de proteção de dados e confidencialidade das informações contratada pelo Grêmio.

Acolhimento de vítimas

A atual configuração jurídica obriga o clube a adotar políticas de acolhimento da vítima e tratamento da eventual denúncia. Esse será um dos principais focos do novo Código gremista.

— Visamos um código que recolhe o passado, em respeito à própria história do Grêmio, sua imagem e o seu patrimônio, para o presente e olha para o futuro. Nós queremos dar muito foco no acolhimento da vítima da infração e na difusão de valores — enfatiza Feldens.

Em casos como de racismo e assédio, por exemplo, a suposta vítima terá caminhos específicos para se manifestar com urgência , seja por telefone ou presencialmente no Comitê de Integridade. Nesse momento, a vítima será amparada pelo clube para dar andamento ao caso.

Também se enxerga a implementação do documento como uma maneira de proteger o Grêmio. Medidas como essas trazem uma visão externa sobre a postura do clube e servem de atenuante em julgamentos, como em possíveis casos no STJD.