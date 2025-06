Grêmio faz proposta de renovação a Gabriel Grando

O Grêmio abriu negociação para tentar a renovação de Gabriel Grando . Apesar das tentativas da direção, o assunto ainda não avançou . O contrato do jogador vai até 26 de outubro de 2026.

Aos 25 anos, e como titular para o início da temporada de 2025, o goleiro despertou o interesse do Palmeiras . A proposta de transferências, no entanto, não teve continuidade.

A proposta do Grêmio contempla um aumento salarial significativo para Grando. Apesar da oferta e das tentativas da direção, o assunto não avançou.

Segundo pessoas próximas ao jogador consultadas por Zero Hora , o goleiro ainda não deu retorno sobre a proposta apresentada pelo Tricolor. E é considerado improvável que as conversas avancem .

Sem perspectivas imediatas de titularidade, o foco de Grando é ter oportunidade de jogar com regularidade .

