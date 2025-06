Grêmio faz nova investida por volante do Juventude

O Grêmio avançou por mais uma opção para o meio-campo . O clube fez uma nova investida por Caíque, do Juventude. As duas direções conversaram novamente nos últimos dias e a expectativa é de que o assunto avance.

Caíque é um dos jogadores que o Grêmio procura para oferecer a Mano Menezes uma opção a mais para o grupo. A avaliação é de que o volante atende ao perfil físico e técnico para atuar como um protetor do sistema defensivo.

Depois da consulta inicial feita no final de maio, rejeitada pelo clube da Serra, uma nova oferta foi discutida entre as direções. GZH confirmou que Luís Vagner Vivian, executivo gremista, fez outro contato na terça-feira (10) com a direção da equipe da Serra.