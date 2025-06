Grêmio está de olho em zagueiro que é amigo de Anitta e Jade Picon

Rodrigo Guth atua pelo Fortuna Sittard, da Holanda. Instagram: @rodriguth / Reprodução

Ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada, o Grêmio consultou as condições para a contratação de Rodrigo Guth, segundo o ge.globo.

O nome do zagueiro, atualmente no Fortuna Sittard, da Holanda, está na pauta da diretoria tricolor, que busca um defensor destro.

Aos 24 anos, Rodrigo Guth se destaca por sua estatura (1m91cm) e por uma carreira europeia, com passagens pelas categorias de base de clubes como Atalanta e Pescara, na Itália, além de atuar na Holanda.

No entanto, o interesse pela história do jogador não se limita apenas ao seu desempenho em campo. A vida pessoal de Guth, que inclui amizades com a cantora Anitta e com a influenciadora Jade Picon, também chama a atenção.

Guth e Anitta em um passeio. Reprodução / Instagram

Relação com as celebridades

O zagueiro já foi visto em diversas ocasiões ao lado da "Girl From Rio", inclusive em viagens e eventos sociais, o que gerou especulações sobre a natureza da relação entre eles.

Embora ambos sempre tenham afirmado que se trata de uma forte amizade, o fato de Guth transitar no círculo social da estrela pop brasileira adiciona um tempero de celebridade à sua figura.

Outro ponto que marcou a vida pessoal do zagueiro foi um suposto envolvimento com Jade Picon, a influenciadora digital que ganhou ainda mais notoriedade após sua participação no Big Brother Brasil.

Guth e Jade Picon em festa na Croácia. Reprodução / Instagram

Anitta teria sido o cupido do casal em uma viagem na Croácia. Jade, entretanto, negou o affair com o jogador.

Guth é formado pela base do Coritiba, de onde saiu em 2017 para o Atalanta, da Itália. Não teve muitas oportunidades na equipe e foi emprestado para o Pescara e para o NEC, da Holanda. Em 2022, acabou vendido ao atual clube, onde é titular. O contrato com o Fortuna Sittard vai até junho de 2027.