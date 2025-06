Grêmio entra na reta final para definir fornecedora de material esportivo para os próximos anos

Desde 2015 a Umbro fornece o material esportivo do Grêmio. Umbro / Divulgação

O Grêmio vai definir nos próximos dias quem será responsável pelo fornecimento dos materiais esportivos do time principal para os próximos anos. A apreciação final envolve cinco marcas: Puma, Umbro, Mizuno, Diadora e New Balance.

Neste momento, os dirigentes gremistas estão analisando as minutas contratuais que foram enviadas pelas empresas citadas. Todos os contratos serão lidos e comparados para que a melhor proposta seja a vencedora.

A proposta financeira será preponderante para uma definição, mas os dirigentes se mostram preocupados com as cláusulas colocadas em cada contrato para que o martelo seja batido nos próximos dias.

A atual fornecedora de material esportivo, a Umbro, segue na disputa. O atual vínculo do Grêmio com a empresa britânica se encerra no próximo mês de dezembro. A Umbro pertence ao Grupo Dass, o mesmo grupo responsável por produzir e comercializar a New Balance, que também está na disputa.

Outra concorrente, a Puma, não é novidade no Grêmio. Entre 2005 e 2010, a empresa foi responsável por fornecer o material esportivo para o elenco principal gremista. Mizuno e Diadora, assim como a New Balance, nunca foram responsáveis pelo fornecimento.

Sigilo

A ideia do Grêmio é que a escolha da fornecedora de material esportivo seja mantida em sigilo até o final do ano, com o objetivo de não atrapalhar a venda de camisas fabricadas pela Umbro no segundo semestre.

Todos os fornecedores de material esportivo do Grêmio

Olympikus — 1980 a 1982

Adidas — 1983 a 1984

Penalty — 1987 a 1999

Kappa — 2000 a 2004

Puma — 2005 a 2010

Topper — 2011 a 2014

Umbro — 2015 a 2025