Grêmio entra na reta final de preparação para o jogo contra o Corinthians

Mano Menezes tem mais dois treinamentos para definir o time. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

O elenco do Grêmio se reapresentou na manhã desta segunda-feira (9) dando continuidade aos trabalhos visando o compromisso diante do Corinthians, na quinta-feira (12), pelo Brasileirão. Villasanti, Cristian Olivera e Aravena seguem a serviço de suas seleções. O técnico Mano Menezes pode ter ainda um desfalque no ataque.

O atacante Braithwaite se recupera de uma leve entorse no tornozelo direito e ainda não tem presença garantida na partida contra os paulistas. O dinamarquês não apareceu nas imagens do treino divulgadas pelo Clube. Arezo é opção para o setor.

Quem trabalhou normalmente na manhã desta segunda-feira (9) foi o atacante Amuzu. O belga está recuperado da indisposição estomacal sofrida nos últimos dias e volta a ser opção para o treinador.

Mano Menezes terá mais duas atividades para definir a estratégia e o time que estará em campo contra o Corinthians. Caso Braithwaite tenha condições, existe a possibilidade de repetição do time que venceu o Juventude, em Caxias, na última rodada do Brasileirão.

Villasanti, Cristian Olivera e Aravena defendem as seleções do Paraguai, Uruguai e Chile, respectivamente, neste período de data Fifa. Os três, no entanto, devem estar à disposição para o jogo.

Grêmio e Corinthians jogam na próxima quinta-feira, às 20h, na Arena. O Tricolor busca sua terceira vitória consecutiva dentro do Brasileirão.