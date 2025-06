Grêmio é punido pelo STJD com perda de mando de campo por incidentes em Gre-Nal do Gauchão

Foram arremessadas bomba e bobinas de papel em direção a jogadores do Inter na final do Gauchão, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio foi punido com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10 mil. A punição foi imposta pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou na manhã desta sexta-feira (27) o recurso referente a incidentes ocorridos no Gre-Nal 445, válido pela primeira final do Gauchão.

Na súmula da partida disputada no dia 8 de março, na Arena, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou que foram arremessados pela torcida gremista, em direção aos jogadores do Inter no gramado, bobinas de papel, uma garrafa e uma bomba. O Tricolor perdeu o jogo por 2 a 0.

Bomba

Nesta sexta, o julgamento realizado no Pleno do STJD minimizou o arremesso da bobina, mas considerou a gravidade da bomba jogada no gramado, acatando a aplicação da pena de um jogo fora da Arena.

Diante da punição, o departamento jurídico gremista analisa o regulamento para entender se precisa cumprir a pena no primeiro jogo como mandante pelo Gauchão de 2026 ou se poderá fazê-lo na Copa FGF, prevista para iniciar em setembro deste ano, já que se trata de uma competição organizada pela entidade estadual.

Punição em março

Ainda em março, o Grêmio já havia sido condenado pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) com a aplicação da mesma multa, mas a perda de dois mandos de campo. Contudo, o clube recorreu ao Pleno do TJD-RS, que acolheu parcialmente o pedido, afastando as perdas de mando. Por fim, a Procuradoria recorreu ao STJD, pedindo para reconsiderar a condenação.