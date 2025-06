Grêmio é goleado pelo Cruzeiro e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

O Grêmio se complicou ainda mais no Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (11). Em Belo Horizonte, pela 13ª rodada, o Tricolor saiu na frente, mas foi atropelado pelo Cruzeiro e sofreu uma goleada por 5 a 1 .

Com o resultado, a equipe gremista segue na zona de rebaixamento , com 11 pontos.

O jogo

Jogando em seu domínios, o Cruzeiro dominou a partida do início ao fim , sempre pressionando a defesa gremista.

Segundo tempo

Na etapa final, a Raposa passou por cima do Grêmio. A virada veio em menos de quatro minutos: Bruno Alves igualou, aos seis, e Rayan virou, aos oito.

Depois Rhuan Gabriel, aos 16 e aos 20 minutos, transformou a vitória do Cruzeiro em goleada. Por último, Higor cometeu pênalti em Baptistella — ele mesmo foi para a cobrança e sacramentou o 5 a 1 .

Próxima partida

