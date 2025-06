Grêmio e Braithwaite trocam documentos para anunciar renovação

Braithwaite tem 21 gols pelo Tricolor em 46 partidas. Duda Fortes / Agencia RBS

Encaminhada desde março, a renovação de Martin Braithwaite com o Grêmio não foi assinada e oficialziada por questões burocráticas. O vínculo terá validade por mais um ano. Ele é o artilheiro da equipe na temporada.

O contrato atual tem duração até o final de junho de 2026. Agora, a relação será prorrogado até a metade de 2027.

Segundo apurou Zero Hora, o estágio da negociação é tratado como encerrada, já que minutas e assinaturas são providenciadas. O processo não foi realizado antes para evitar tirar as condições de jogo do dinamarquês.

Braithwaite tem 21 gols pelo Tricolor em 46 partidas. Ele também concedeu cinco assistências no período. Além do rendimento, houve identificação entre o centroavante e o clube, algo que facilitou as tratativas para renovação.

Em paralelo, o Grêmio analisa no mercado buscar peças para reforçar o plantel no setor ofensivo. Um centroavante, que se encaixe no orçamento, com características mais de área é prospectado pelo Departamento de Futebol. Pontas não são descartados, já que Pavon e Aravena podem ser negociados para abrir espaço na lista de estrangeiros.