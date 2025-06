Grêmio define programação de atividades antes da volta do Brasileirão

Time de Mano Menezes terá treinos em dois turnos na terça (24) e quinta (26). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A retomada dos trabalhos para o elenco gremista ocorre nesta segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho. O Tricolor visa aprimorar a parte física, técnica e coletiva para conseguir melhores resultados no segundo semestre. O período até a retomada do Brasileirão, em 13 de julho, contra o Cruzeiro, além das atividades deve ter jogo-treino e a disputa da Recopa Gaúcha.

O planejamento da comissão técnica é melhorar o condicionamento físico dos jogadores. Houve uma mudança na filosofia com a alteração de Gustavo Quinteros e auxiliares argentinos com a chegada de Mano Menezes e outros profissionais. Agora, o enfoque, principalmente nos primeiros dias da espécie de intertemporada, será de trabalhos de força para os atletas.

Treinamentos e jogo-treino

Desta forma, o clube divulgou a programação com treinos em dois turnos na terça (24) e quinta (26), algo raro de ocorrer durante as disputas das competições. Sessões com bola e trabalhos coletivos devem ser iniciados com maior ênfase mais próximo do final de semana.

O Tricolor está fechando um jogo-treino na próxima semana contra um adversário do interior gaúcho, no CT Luiz Carvalho, para testar o rendimento dos jogadores. O objetivo é enfrentar um time com ritmo de jogo e alguma competitividade dentro do estágio de preparação gremista. A simulação deverá ser confirmada para 2 de julho.

Na outra semana, o Grêmio terá um compromisso oficial, a disputa da Recopa Gaúcha, na Arena, em 8 de julho, contra o São José. O adversário, também da zona norte de Porto Alegre, está na Série D e com ritmo de jogo.

A opção será por mais treinamentos e descanso para o elenco visando a retomada do calendário. Não há pausas para “semanas cheias” sem partidas por algum tempo em virtude do Brasileirão, que terá dois jogos pendentes (Fortaleza e Botafogo) em rodadas tradicionais, pela disputa da repescagem da Sul-Americana. A CBF tende a confirmar o enfrentamento com os nordestinos no final de julho, já que ambas equipes estão eliminadas da Copa do Brasil.

O Brasileirão recomeça para o Grêmio em 13 de julho, no Mineirão, contra o Cruzeiro, às 20h30min.

