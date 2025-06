Grêmio define condição para saída de Arezo

Recentemente, o atacante Matías Arezo voltou a se manifestar sobre o desejo de retornar ao futebol uruguaio. O Peñarol-URU, seu ex-clube, gostaria do seu retorno. Porém, ao que tudo indica, não será tarefa fácil entrar em um possível acordo com o Grêmio.

A direção do Grêmio definiu que só aceitará vender o atacante de 22 anos. Um empréstimo é descartado neste momento. A ideia é tentar recuperar o valor investido na metade de 2024, quando o Grêmio acertou a compra de Arezo por cerca de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões na cotação da época).

O raciocínio dos dirigentes é o de utilizar o valor a ser recebido em uma possível negociação, para que se possa investir em uma reposição de mesmo nível, ou até mesmo superior, no mercado de transferências. O contrato atual do uruguaio vai até dezembro de 2028 com o Grêmio.

— Vir para o Peñarol não depende de mim. É uma negociação que precisa acontecer entre os clubes. Falo com o Ruglio (Ignacio, presidente do clube) com frequência. Ele já sabe o que precisa fazer para me contratar. Sempre fui muito direto com ele — disse Arezo em recente entrevista à Rádio El Espectador, do Uruguai.