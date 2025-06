Grêmio debate detalhes para oficializar saída do lateral Mayk

Contratado junto ao Guarani no ano passado, atleta tem vínculo com o Tricolor até 2026.

O Grêmio debate os últimos detalhes para oficializar a saída do lateral-esquerdo Mayk . Resta definir o formato da transferência, mas já está tudo encaminhado para que o atleta defenda o Novorizontino, na Série B , a partir do segundo semestre.

As últimas aparições do lateral em campo foram nas primeiras rodadas do Gauchão, sob o comando de Gustavo Quinteros, contra o Brasil de Pelotas e Caxias. Depois, lesionado, o atleta perdeu espaço no elenco.