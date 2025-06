Grêmio contrata lateral-direito do Água Santa 

O Grêmio buscou no Água Santa, clube de São Paulo, um reforço para a lateral direita. Filipe Dahora, 19 anos, foi contratado para reforçar a equipe sub-20. O jogador vinha sendo monitorado pelo clube gaúcho desde 2023. O contrato é de empréstimo.

Filipe foi capitão e destaque do Água Santa na última edição da Copa São Paulo de futebol júnior. O lateral também já foi relacionado para jogos pelo time principal da equipe paulista.

Inicialmente, Filipe Dahora chega para atuar na equipe sub-20 do Grêmio. Ele chega para suprir a saída de Igor Serrote, que deixou a base gremista e passou a integrar de forma definitiva o elenco principal.

Filipe Pereira Dahora

