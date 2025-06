Grêmio avalia pagar multa para utilizar Marlon contra o Cruzeiro

A partir desta segunda-feira (23), o Grêmio volta aos trabalhos e começará a definir questões para o segundo semestre. O jogo de recomeço da temporada, diante do Cruzeiro, em 13 de julho, no Mineirão, tem uma pendência: a utilização de Marlon, lateral-esquerdo que pertence aos mineiros. Caso o ala seja escalado, o Tricolor deverá pagar R$1 milhão.

A direção admite a possibilidade do atleta entrar em campo em Belo Horizonte. Segundo Alexandre Rossato, vice de futebol gremista, a decisão final será do técnico Mano Menezes.

— Essa situação da questão da multa é muito uma opção do treinador, eu acho que ele tem também um outro lateral, que é o Lucas (Esteves), que pode entregar a contento, já provou isso em relação às suas entregas, aí é uma questão de opção do treinador mesmo — revelou em entrevista à Rádio Gaúcha.

Emprestado pelo Cruzeiro, Marlon deverá a ser adquirido em breve pelo clube, já que há uma cláusula de compra automática caso ele jogue 20 partidas . Atualmente, ele já acumula 10 jogos com a camisa tricolor. O valor fixado é de 3,5 milhões de euros, cerca de R$22,2 milhões na cotação atual.

Segundo apurou Zero Hora, caso o lateral-esquerdo seja escalado, o Grêmio tentará negociar a redução da quantia prevista no acordo de cavalheiros, que é de R$1 milhão, ou até mesmo antecipar o acordo pela compra . O debate internamente avançará sobre a questão nos próximos dias para tomar a decisão antecipadamente. Serão três semanas de trabalhos visando o segundo semestre.

