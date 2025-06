Grêmio atualiza número de ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians 

A Arena Porto-Alegrense divulgou, no início da noite desta terça-feira (10), uma atualização sobre a venda de ingressos para o jogo diante do Corinthians , quinta-feira (12), pelo Brasileirão . Até o momento, 5.175 mil entradas foram comercializados . A previsão público deve ser divulgada apenas nesta quarta-feira (11).

A venda prossegue durante a quarta. A direção gremista, em conjunto com a Arena, anunciou promoção para marcar o Dia dos Namorados . O sócio(a) pode levar um acompanhante de graça no setor Gramado Leste.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site arenapoa.com.br . É importante lembrar que o reconhecimento facial está ativo para todos os setores da Arena.

Grêmio e Corinthians jogam nesta quinta-feira, às 20h, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo marca o último compromisso das equipes antes da parada para a disputa do Mundial de Clubes .

Confira o valor dos ingressos

