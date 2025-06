Grêmio apresenta meio-campista Alex Santana; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta quarta-feira (25) o meio-campista Alex Santana. Ele chega ao Tricolor por empréstimo com opção de compra do Corinthians, para a temporada de 2025.

Contratado pelo Timão no ano passado, o meia perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior ao time paulista.

Alex Santana conta com a confiança de Felipão, coordenador técnico do Grêmio, com quem trabalhou no Athletico-PR entre 2023 e 2024.