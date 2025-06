Grêmio anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Corinthians

Grêmio tenta público maior na Arena em relação aos últimos jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio anunciou, neste sábado (7), uma promoção de ingressos para o jogo contra o Corinthians, na quinta-feira (12). A partida ocorre às 20h, na Arena, e será a última antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Torcedores que comprarem um ingresso com valor inteiro para o setor Gramado Leste terão direito a outro ingresso para um acompanhante. As vendas já estão abertas para sócios no site arenapoa.com.br.

Além disso, quem comprar uma camisa oficial do clube no site da GremioMania (modelos OF1, OF2 e OF3 — atleta, classic ou feminina) ganha um ingresso no setor Cadeira Superior Leste.

O Grêmio também divulgou uma ação para recompensar torcedores que, na visão do clube, foram lesados na partida contra o Juventude, em Caxias do Sul. Quem comprou o ingresso cheio (por R$ 180 ou R$ 200) ganha uma entrada para o jogo com o Corinthians.

A Arena já exige o reconhecimento facial para liberar o acesso em todos os setores do estádio. A realização do cadastro da facial pode ser feito no site torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial.

Confira os valores dos ingressos para Grêmio x Corinthians

Grêmio faz promoção de ingressos para Grêmio x Corinthians. Divulgação / Grêmio

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.