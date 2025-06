Grêmio anuncia a contratação de Alex Santana

Alex Santana perdeu espaço no time paulista. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio oficializou, nesta terça-feira (10), a contratação do meio-campista Alex Santana, 30 anos. Ele chega ao Tricolor por empréstimo com opção de compra do Corinthians, para a temporada de 2025.

Alex Santana conta com a confiança de Felipão, coordenador técnico do Grêmio, com quem trabalhou no Athletico-PR entre 2023 e 2024.

Contratado pelo Corinthians no ano passado, o meia perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior ao time paulista.

O novo reforço gremista surgiu no Inter como meia-armador, porém foi recuando ao longo da carreira e agora atua como segundo volante.

Quem é Alex Santana?

Nome: Alex Paulo Menezes Santana

Alex Paulo Menezes Santana Data de nascimento: 13/5/1995

13/5/1995 Altura: 1m82cm

1m82cm Cidade natal: Morungaba (SP)

Morungaba (SP) Posição: meio-campo