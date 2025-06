Grêmio aguarda o retorno dos selecionáveis para jogo contra o Corinthians 

Villasanti atuou até os 16 minutos do segundo tempo contra o Brasil.

Suas utilizações, no entanto, vão depender da análise da comissão técnica com relação ao desgaste sofrido pelos atletas.

Situações preocupantes

Os casos que mais preocupam são o de Villasanti, que foi titular na derrota do Paraguai para a seleção brasileira, e Aravena, que sequer foi relacionado para o jogo do Chile contra a Bolívia, em El Alto.

A tendência é de que o chileno não fique à disposição por conta de um problema físico apresentado antes do confronto com os bolivianos. Já o paraguaio atuou até os 16 minutos do segundo tempo da partida contra o Brasil.